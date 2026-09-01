Что скрывается за внешним спокойствием: 8 особенностей тихих людей

Спокойного и немногословного человека легко принять за холодного, безразличного или даже не слишком заинтересованного в окружающем мире.
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