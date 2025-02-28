Модели с Алтая, попавшей в реанимацию в Китае, предстояло пройти десятки кастингов

До поездки на серьезные проблемы со здоровьем Диана не жаловалась 20-летняя Диана Галина, которая 25 февраля в критическом состоянии госпитализирована в Пекине, улетела из Алтайского края в Китай неделю назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии