Теофимо Лопес одержал спорную победу в бою с Ортисом

Теофимо Лопес защитил пояс чемпиона мира по версии WBO. В Лас-Вегасе завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес и Джамейн Ортис.