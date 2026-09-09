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Регионы России

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Россия призывает США прекратить помощь Киеву для урегулирования конфликта

Россия призывает США прекратить помощь Киеву для урегулирования конфликта

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Соединённые Штаты должны прекратить любую помощь киевскому режиму для скорейшего урегулирования конфликта на Украине.

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