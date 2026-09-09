Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Соединённые Штаты должны прекратить любую помощь киевскому режиму для скорейшего урегулирования конфликта на Украине.
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