Шесть добровольцев-исследователей год проведут взаперти для имитации полета на Луну: кто они

Эксперимент проводит Институт медико-биологических проблем в Москве.Шесть добровольцев-исследователей год проведут взаперти для имитации полета на Луну, такой эксперимент на своей территории проводит Институт медико-биологических проблем в Москве, сообщает РБК.
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