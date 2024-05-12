Одна чайная ложка в день снижает вероятность смерти от деменции

Учены провели исследования и доказали пользу данного продукта для здоровья. Исследование, проведенное группой ученых из трех университетов, показало, что употребление 7 граммов оливкового масла в день может снизить риск смерти от деменции на 28 процентов.
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