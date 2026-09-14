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Нижегородская правда

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Как сохранить здоровье в больнице

Как сохранить здоровье в больнице

Сегодня, 17 сентября, весь мир отмечает День безопасности пациента. Праздник появился не просто так: к сожалению, любое лечение, процедура или медицинское вмешательство могут быть связаны с риском.

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