Как сложилась жизнь девочки, которую Шварценеггер спас в боевике

Лицо этой девочки запомнилось зрителям в России еще с 1980-х, когда она сыграла в фильме «Коммандо» дочь главного героя, и именно с нее в 16 лет художники киностудии «Дисней» срисовывали русалочку Ариэль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии