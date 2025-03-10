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Как сложилась жизнь девочки, которую Шварценеггер спас в боевике

Как сложилась жизнь девочки, которую Шварценеггер спас в боевике

Лицо этой девочки запомнилось зрителям в России еще с 1980-х, когда она сыграла в фильме «Коммандо» дочь главного героя, и именно с нее в 16 лет художники киностудии «Дисней» срисовывали русалочку Ариэль.

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