Denza N8L обрела доступную электрическую версию[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В прошлом году субфлагманский кроссовер Denza N8L стал одной из первых полностью новых моделей бренда после «развода» создавших его компаний Mercedes-Benz и BYD.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ Наследник партэли...
- МП Названы бренды са...
- ДР Автоэксперт Хайце...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым