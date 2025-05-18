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Дәүләттән бушлай җир кишәрлеге яки дача ничек алырга?

Дәүләттән бушлай җир кишәрлеге яки дача ничек алырга?

Россиядә яшәүче гражданнар дәүләттән бушка дача яки җир кишәрлеге алырга мөмкин. Бу хакта Дәүләт Думасының Мөлкәт, җир һәм милек мөнәсәбәтләре мәсьәләләре буенча комитеты рәисе Сергей Гаврилов сөйләде, дип яза РЕН ТВ сайты.

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