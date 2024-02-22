«Выступила на четверку с минусом, но это только начало сезона». Евгения Чикунова — о Кубке России по плаванию в Калининграде

Многократная чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров Евгения Чикунова рассказала «Плеймейкеру» о своих выступлениях на первом этапе Кубка России по плаванию в 50-метровом бассейне калининградской «АВТОТОР-Арены».
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