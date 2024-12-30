СЕЙЧАС! Опасность БПЛА в регионе: избегайте использования лифта, не приближайтесь к окнам и дверям

Тг-канал Краснодарский край, предупреждает, что лучше не выходите на улицу. - Оставайтесь в помещениях — отойдите от окон, укройтесь за стеной, находящейся на несколько шагов от окон, или в комнате без окон (например, в ванной, туалете, коридоре, кладовке).