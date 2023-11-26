Kyiv Independent: На Украине боятся потери еще одного союзника в ЕС

Глава минобороны Нидерландов, Кайса Оллонгрен, заявила о возможном отказе от передачи Украине истребителей F-16 и другой военной помощи, если партия Герта Вилдерса придет к власти после смены правительства, информирует РЕН ТВ с портала Kyiv Independent.