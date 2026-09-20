Запад должен осознать, что большая Россия и единый народ поддерживает решения президента и участников специальной военной операции, сражающихся на передовой с современным нацизмом.
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