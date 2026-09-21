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Глава «Автостата» Целиков: Bugatti W16 Mistral ввезли в Россию впервые за 13 лет

Глава «Автостата» Целиков: Bugatti W16 Mistral ввезли в Россию впервые за 13 лет

Легендарный и редкий автомобиль Bugatti W16 Mistral из финальной серии поставили на учет в России. Об этом сообщил генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков .

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