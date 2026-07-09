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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Роднина: «Изъятия вкладов у россиян никогда не будет. Нет ни одной политической цели, которую можно подвести под такое решение»

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина  считает, что слухи о якобы возможном изъятии вкладов с банковских счетов россиян не имеют ничего общего с реальностью.

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