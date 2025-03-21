Дайджест дня: прощальная Supra для Японии, резонатор Ferrari и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Вслед за Европой прощальная спецверсия Toyota GR Supra A90 Final Edition появилась в Японии.
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