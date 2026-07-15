Мост через Оку готов на 25,9%

По видеоконференцсвязи чиновники обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Общение касалось повышения устойчивости коммунальной инфраструктуры, наполнения региональных дорожных фондов, создания интеллектуальных транспортных систем, ход строительства ключевых регобъектов и благоустройства.
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