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62ИНФО | Новости Рязани

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Мост через Оку готов на 25,9%

Мост через Оку готов на 25,9%

По видеоконференцсвязи чиновники обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Общение касалось повышения устойчивости коммунальной инфраструктуры, наполнения региональных дорожных фондов, создания интеллектуальных транспортных систем, ход строительства ключевых регобъектов и благоустройства.

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