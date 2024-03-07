Свердловских школьников в середине марта переведут на дистант

В министерстве образования говорят, что эта мера носит рекомендательный характер.В дни выборов президента ученики школ, где расположатся участково-избирательные комиссии, получили право самостоятельно выбрать формат работы.
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