У меня к любовнику настоящие чувства — это не просто мимолетное увлечение. Я одержима им, и ради него готова на всё.
Выбор между любовью и семейными узами
Комментарии
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ВераВерная
Странно, что вы не понимаете простой вещи - ваш любовник с вами, потому что от этого зависит его рабочее положение. Из семьи он не уйдет, это вы им одержимы, а не он вами. Взаимность от него вы видите только тогда, когда шантажируете его потерей работы. Все же предельно ясно вами написано - пока вы не получили повышения, ваш любовник вообще не обращал на вас внимания, но зато теперь у вас в жизни нет интересов, кроме его проблем на работе, и проблем его семьи. И что-то еще надо объяснять?
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16 час.
Сергей Рубцовск
"...Я знаю, что у него есть семья, ипотека и множество обязательств..." ---- Вот поэтому никуда из семьи он не уйдет.
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14 час.
Татьяна Хлусова
Он из семьи не уйдёт не поэтому, а потому, что любит он на самом деле жену и семью, и в эти отношения влез ради них. А она этого то ли не понимает, то ли делает вид, что не понимает.
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2 час.
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