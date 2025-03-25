Выбор между любовью и семейными узами

ВераВерная

Странно, что вы не понимаете простой вещи - ваш любовник с вами, потому что от этого зависит его рабочее положение. Из семьи он не уйдет, это вы им одержимы, а не он вами. Взаимность от него вы видите только тогда, когда шантажируете его потерей работы. Все же предельно ясно вами написано - пока вы не получили повышения, ваш любовник вообще не обращал на вас внимания, но зато теперь у вас в жизни нет интересов, кроме его проблем на работе, и проблем его семьи. И что-то еще надо объяснять?