Спорт и диета
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Спорт и диета

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Почему турник не спасет от старческой немощи: вся правда о саркопении ног

Почему турник не спасет от старческой немощи: вся правда о саркопении ног

Когда я вижу восторженные комментарии о том, что обычный турник способен перезагрузить организм и повернуть время вспять, внутри меня борются два чувства: уважение к отличному спортивному снаряду и легкая горечь от того, насколько массово люди упускают суть биологии старения.

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