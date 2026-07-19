Почему турник не спасет от старческой немощи: вся правда о саркопении ног

Когда я вижу восторженные комментарии о том, что обычный турник способен перезагрузить организм и повернуть время вспять, внутри меня борются два чувства: уважение к отличному спортивному снаряду и легкая горечь от того, насколько массово люди упускают суть биологии старения.
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