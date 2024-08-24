Театр абсурда
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Театр абсурда

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Развалить сад Борреля - абсолютно законная задача

Развалить сад Борреля - абсолютно законная задача

Боррель заявил, что на фоне нападения Киева на Курскую область обсудит в конце августа с главами МИД и Минобороны ЕС усиление поддержки Украины.

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