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Закончится очень быстро: Полковник Тимошенко описал сценарий войны России и НАТО

Закончится очень быстро: Полковник Тимошенко описал сценарий войны России и НАТО

Генсек НАТО Рютте призвал ЕС перестроить мышление на военный лад. Полковник Тимошенко предупредил, что прямое столкновение России и НАТО закончится очень быстро.

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