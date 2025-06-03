Россия начнёт блокировать фишинговые сайты: стартует пилотный проект

С 4 июня в России запускается пилотный проект, цель которого — оперативное выявление и блокировка фишинговых сайтов и мобильных приложений, маскирующихся под официальные ресурсы госорганов, банков и крупныхС 4 июня в России запускается пилотный проект, цель которого — оперативное выявление и блокировка фишинговых сайтов и мобильных приложений, маскирующихся под официальные ресурсы госорганов, банков и крупных компаний.
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