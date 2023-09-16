ИА Реалист

256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Etna
    Мерзкий лживый стариканБайден: США возвр...
  • Денис Замилов
    Да что суфлер нашепчет то и лопочет, а суфлер текст читает согласованный с генеральной линией англосаксонского мира г...Байден: США возвр...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    "Сидят три армянина в дорогом московском ресторане и обсуждают, как Россия предала Арцах"Россия уходит из ...

Современный учебник по литературе должен формировать культуру вопрошающего чтения

Современный учебник по литературе должен формировать культуру вопрошающего чтения

МОСКВА (ИА Реалист). Школьный учебник по литературе должен быть не справочником с готовыми анализами, а информацией для размышления, отметила в интервью порталу «Правмир» Евгения Абелюк, преподаватель литературы с более чем 40-летним стажем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх