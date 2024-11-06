Выборы в США: кто уже почти выиграл и реакция российской биржи

Как сообщает западная пресса, вероятность победы Трампа - 95 процентов. По информации тг-к Портфель Генштаба, Трампу достаточно забрать один из оставшихся шести штатов, при этом в пяти из них он лидирует.
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