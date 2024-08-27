В Тульскую область – к истокам великой русской литературы

Почти целую ночь в XIX веке занимала дорога от Ясной Поляны - усадьбы, где появился на свет Лев Николаевич Толстой, до Никольского-Вяземского - родового имения семьи Толстых, принадлежавшего предкам великого русского писателя по отцовской линии.