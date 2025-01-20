Заноза
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Заноза

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Бандеровщина - не идеология. Это менталитет

Бандеровщина - не идеология. Это менталитет

ВСУ без разбора убивают мирных уже десять лет просто так и без всякой военной цели, и им это нравится.

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Комментарии
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Генрих
Если бы проблема состояла только в необходимости сокращения численности населения земли, то вымирание не должно было коснуться представителей белой расы ибо остальные существуют именно за счет их достижений. В подавляющем большинстве. Мы же наблюдаем совсем противоположное... Поневоле подумаешь о злобных инопланетянах, которым необходимы лишь рабочие руки при полном усекновении мозгов.
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6 час.
Леонид Руси
Ну типо того, только не инопланетяне, а демоны... Западные лидеры одержимы демонами, вурдалаками, инкубами и суккубами... Они продали душу дьяволам и те дают им материальные блага
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6 час.
И
Искандер
Трудно предположить, что завезти и посадить на &quot;социалку&quot; миллионы многодетных семей мигрантов (что в Европе, что в РФ) предполагает целью &quot;снижение народонаселения для благоденствия Золотого миллиарда&quot;.
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1 час.

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