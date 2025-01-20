Бандеровщина - не идеология. Это менталитет

Генрих

Если бы проблема состояла только в необходимости сокращения численности населения земли, то вымирание не должно было коснуться представителей белой расы ибо остальные существуют именно за счет их достижений. В подавляющем большинстве. Мы же наблюдаем совсем противоположное... Поневоле подумаешь о злобных инопланетянах, которым необходимы лишь рабочие руки при полном усекновении мозгов.