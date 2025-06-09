Полиция Лос-Анджелеса пригрозила «прийти домой» к протестующим

При подавлении протестов против антимигрантских рейдов в Лос-Анджелесе арестованы 27 человек, которым вменяют применение насилия в отношении полиции: например, один из протестующих якобы швырнул в офицера коктейль Молотова, а другой протаранил строй спецназовцев на мотоцикле.
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