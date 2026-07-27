В Китае врачи помогли мужчине, на голове которого образовались складки из кожи

В Китае врачи помогли 23-летнему пациенту с редким заболеванием, из-за которого кожа его головы постепенно утолщалась и покрывалась глубокими складками и бороздами, напоминающими поверхность человеческого мозга, пишет Need to Know.
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