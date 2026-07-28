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Регионы России

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Российские учёные разработали модель для расчёта дозировки противоопухолевого препарата

Российские учёные разработали модель для расчёта дозировки противоопухолевого препарата

Учёные Сеченовского университета совместно с партнёрами из НТУ «Сириус» и компании «СимургФарм» создали первую в России прикладную модель для определения безопасной дозировки противоопухолевого препарата мирапариб у пациентов с тяжёлыми нарушениями функции печени.

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