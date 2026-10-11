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Выше только звезды - Рыбакина и Соболенко. Впервые в карьере Мирра Андреева стала третьей ракеткой мира

ТЕННИС. Турнирная хроника Главные события в мире тенниса на прошлой и нынешней неделях происходят в Китае, где проходят «тысячники».

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