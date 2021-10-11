Специальный репортаж: Идея Си Цзиньпина об экологической цивилизации вдохновляет мир на создание гармонии между всеми существами

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- Представители правительств, предприятий и НПО по всему миру готовятся к знаковому мероприятию, которое будет организовывать Китай, для того, чтобы достичь десятилетнего консенсуса по защите глобального биоразнообразия.