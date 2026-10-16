В южной половине Челябинской области с 19:00 16 октября до 19:00 18 октября будет действовать режим неблагоприятных метеоусловий, при котором в приземном слое воздуха ожидается накопление загрязняющих веществ.
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