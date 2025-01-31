Большой «парад» планет увидят в феврале-2025 жители Новосибирска

Февраль 2025 года обещает быть интересным в плане астрономических событий, сообщили астрофизики НГУ. Солнечная активность будет высокой, кроме того, в магнитном поле магнитосферы Солнца образовалась корональная дыра: область с пониженной плотностью и температурой плазмы.