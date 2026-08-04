Для ИИ-агентов создали бенчмарк с мета-маршрутизацией: точность 100% при затратах ниже на 43%

В новой научной работе на arXiv описан подход к управлению агентными ИИ-системами. Речь о том, как контроллер выбирает последовательность действий: отвечать сразу, разбить запрос, найти данные, запустить код, привлечь специализированного агента или проверить промежуточный результат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии