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Для ИИ-агентов создали бенчмарк с мета-маршрутизацией: точность 100% при затратах ниже на 43%

Для ИИ-агентов создали бенчмарк с мета-маршрутизацией: точность 100% при затратах ниже на 43%

В новой научной работе на arXiv описан подход к управлению агентными ИИ-системами. Речь о том, как контроллер выбирает последовательность действий: отвечать сразу, разбить запрос, найти данные, запустить код, привлечь специализированного агента или проверить промежуточный результат.

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