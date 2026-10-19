Советский районный суд Челябинска приговорил 35-летнего И. Ф. Мамлеева к одному году колонии строгого режима и двухлетнему запрету на управление транспортом за повторную пьяную езду на электровелосипеде мощностью 1200 Вт, приравненном к механическому транспортному средству.