Советский районный суд Челябинска приговорил 35-летнего И. Ф. Мамлеева к одному году колонии строгого режима и двухлетнему запрету на управление транспортом за повторную пьяную езду на электровелосипеде мощностью 1200 Вт, приравненном к механическому транспортному средству.
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