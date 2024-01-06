Надежды на снижение ставки ФРС в марте преждевременны - BlackRock

Ожидания рынка относительно того, что Федеральная резервная система США начнет снижать процентные ставки в марте, преждевременны, заявил главный инвестиционный директор BlackRock по глобальным облигациям Рик Ридер в интервью Bloomberg TV.
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