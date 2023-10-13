Я небогат, некрасив и непривлекателен

НС

увы - то что написано мужчиной это суровая правда жизни. И "довольствоваться малым" - этттто вовсе не мало! Это необходимость. Прочёл я - и у меня всё в душЕ встало по своим местам, собрался пазл ,который до того я не желал замечать.... Всё так! Женщины жестоки и выбирают не хороших парней, а всяких гамадрилов.... То списываются с урками и ждут их освобождения. То иностранцев( потом он иностранец этот хренов даже не мусорщиком оказывается, а великовозрастным дебилом. Бездельником). То выбирают таких, у которых язык как помело - такому так и хочется сказать: Ты чо плетёшь,гад?", это прирождённый специалист по развешиванию лапши на уши. Ну и отдельно идут спортсмены, качки,от природы писаные красавцы и представители "золотой молодёжи" . А большинство нормальных мужчин довольствуются тем что осталось.... По остаточному принципу. Или вовсе остаются ни с чем. А советы авторки мы много раз слыхали - это просто ботва, ни о чём.