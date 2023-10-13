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  • НС
    у нас работает одна дурёха - связалась с каким-то адвокатом. Он женат оказался, но сделал ребёнка ей и как оказалось ...Я небогат, некрас...
  • НС
    увы - то что написано мужчиной это суровая правда жизни.  И "довольствоваться малым" - этттто вовсе не мало!    Это н...Я небогат, некрас...
  • Наталья
    Свекровь поступает мудро, мальчику в будущем не на кого рассчитывать. А Даша, как все пиявочки, умеет "управлять" чуж...«У двенадцатилетн...

Я небогат, некрасив и непривлекателен

Я небогат, некрасив и непривлекателен

Привет, Морена! Вот ты пишешь о том, что непорядочно пользоваться человеком, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

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Комментарии
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НС
увы - то что написано мужчиной это суровая правда жизни.  И &quot;довольствоваться малым&quot; - этттто вовсе не мало!    Это необходимость.  Прочёл я - и у меня всё в душЕ встало по своим местам, собрался пазл ,который до того я не желал замечать....   Всё так!    Женщины жестоки и выбирают не хороших парней, а всяких гамадрилов.... То списываются с урками и ждут их освобождения. То иностранцев( потом он иностранец этот хренов даже не мусорщиком оказывается, а великовозрастным дебилом. Бездельником).  То выбирают таких, у которых язык как помело - такому так и хочется сказать: Ты чо плетёшь,гад?&quot;, это прирождённый специалист по развешиванию лапши на уши.  Ну и отдельно идут спортсмены, качки,от природы писаные красавцы и представители &quot;золотой молодёжи&quot; .  А большинство нормальных мужчин довольствуются тем что осталось.... По остаточному принципу. Или вовсе остаются ни с чем.   А советы авторки мы много раз слыхали - это просто ботва, ни о чём.
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3 час.
Н
НС
у нас работает одна дурёха - связалась с каким-то адвокатом. Он женат оказался, но сделал ребёнка ей и как оказалось параллельно - ещё одной такой же дурёхе!  В то же самое время!!!  А потом уклонялся от алиментов - в законах-то он подкован. Вот так!
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3 час.

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