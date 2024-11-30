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Царьград

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Жозеп Боррель призвал ЕС объединиться перед возвращением Трампа: "Должно заставить Европу повзрослеть"

Жозеп Боррель призвал ЕС объединиться перед возвращением Трампа: "Должно заставить Европу повзрослеть"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что возвращение Дональда Трампа к власти в США требует от Евросоюза сплоченности и взросления.

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