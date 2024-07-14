AP: материалы для изготовления взрывчатки нашли в доме стрелявшего в Трампа

Global Look Press/Artem Priakhin В доме и автомобиле Томаса Мэтью Крукса, устроившего 13 июля стрельбу на митинге бывшего президента США Дональда Трампа в Пенсильвании, нашли материалы для изготовления взрывчатки.
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