ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЛОВУШКА ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА: СПИСОК БЕГЛЫХ ЧИНОВНИКОВ, КОТОРЫХ ЖДЁТ СУДЬБА СКРИПАЛЕЙ В Великобритании задержан бывший губернатор Севастополя и экс-замруководителя Минпромторга Дмитрий Овсянников.
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