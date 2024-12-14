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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Пренатальное воздействие СИОЗС может повышать риск запоров у детей

Ученые из Детской больницы Ганса Христиана Андерсена в Оденсе (Дания) обнаружили связь между пренатальным воздействием селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) и повышенным риском функциональных запоров у потомства.

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