Столичный производитель нарастил выпуск средств защиты растений благодаря нацпроекту

Столичная компания «Листерра», специализирующая на производстве средств защиты растений и агрохимикатов, оптимизировала выпуск гербицидов избирательного действия благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».
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