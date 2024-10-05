Исследование показало, что викинги также ткали гобелены

Искусство тканья гобеленов было известно викингам в не меньше степени, чем морское дело, следует из результатов научного исследования, проведенного Норвежским университетом науки и технологий (NTNU) и 4 октября опубликованыного в «Журнале науки и технологии визуализации».
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