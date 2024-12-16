German Masters 2025 квалификация. Расписание трансляций

C 16 по 19 декабря 2024, квалификация German Masters 2025, рейтинговый, Canon Medical Arena, Шеффилд, Англия Победитель предыдущего турнира: Джадд Трамп Снукер трансляции квалификации German Masters 2025Все Новости и результаты турнира Квалификация - результаты Все Новости и результаты турнира Квалификация турнира Герман Мастерс 2025: снукер — расписание прямых трансляций Расписание матчей Герман Мастерс 2024 (Live) Смотреть прямые трансляции рейтингового турнира German masters 2024 по снукеру вы можете на Matchroom.
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