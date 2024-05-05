Театр абсурда
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Театр абсурда

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Под прикрытием Израиля. Какую цель преследует Центр российских исследований Чубайса в Тель-Авиве?

Под прикрытием Израиля. Какую цель преследует Центр российских исследований Чубайса в Тель-Авиве?

Кот По информации СМИ, Чубайс займётся в Израиле новыми исследованиями. А именно — изучением российской современности.

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