Hospodářské noviny: НПЗ Чехии берут нефть из резервов из-за проблем с Дружбой

Нефтеперерабатывающие заводы Чехии начали запрашивать нефть из государственных резервов на фоне второй за последние месяцы остановки поставок российского сырья по нефтепроводу "Дружба", пишет газета Hospodářské noviny со ссылкой на сообщение пресс-секретаря оператора НПЗ Orlen Unipetrol Павла Каидла.