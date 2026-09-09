Добрые книжки для самых маленьких: что почитать ребенку от 1 года до 4 лет

В нашем детстве таких книжек не было. А жаль Помните эти детские книжки, где без волка, разбойника или какой-нибудь другой неприятности почти никогда не обходилось? Козлята спасаются, Таня и Ваня убегают от Бармалея, зайцу срочно нужно найти дорогу домой.
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