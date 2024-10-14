Запорожское направление. н.п.Каменское Бойцы 4 военной базы Армии России под прикрытием операторов дронов-камикадзе группы "Валькирия" продолжают улучшать свои позиции.
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Запорожское направление. н.п.Каменское Бойцы 4 военной базы Армии России под прикрытием операторов дронов-камикадзе группы "Валькирия" продолжают улучшать свои позиции.
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